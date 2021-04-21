DSİ yaban hayatını unutmadı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaban hayatını korumak için de çalışmalar yürütüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaban hayatını korumak için de çalışmalar yürütüyor.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin sahip olduğu iş makineleri ve deneyimli operatörleri ile çevre düzenlemesinden, kanal ve gölet temizliğine, tahkimattan dere ıslahına, kazıdan yol çalışmasına kadar birçok alanda hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "ülkemizdeki yaban hayatı su ihtiyacının karşılanması için sondaj ve gölet yapılması talimatı" doğrultusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Bozdağ'da ve Seydişehir ilçesine bağlı Gidengelmez Dağlarında su ihtiyacının ve potansiyelinin net bir şekilde belirlenmesi için etütler yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, sondaj ve gölet yapımı konusunda gerekli çalışmalara başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlk olarak Karatay Bozdağ Milli Park sahasında Karanlıkdere, Koçluk ve Loras mevkilerinde ve Seydişehir Gidengelmez Dağlarında belirlenen mevkilerde etütler yapılmıştır. Bu kapsamda, Sondaj Şube Müdürlüğü tarafından Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında hayvan içme suyu ihtiyacı temini için zorlu kış şartlarında 400 metre derinliğinde bir adet sondaj kuyusu açılmıştır. Hava şartlarından dolayı kuyunun veriminin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Bu kuyunun işlemlerinin tamamlanmasının akabinde Karanlıkdere civarında çalışmalara geçilecektir.

Geçtiğimiz yıl Seydişehir ilçesinde kuruluşumuza ait iş makinalarıyla Gidengelmez Dağlarında mevcut yaban keçileri için gelecekteki sayı artışları da göz önüne alınarak, Arpa Çukuru mevkisinde 3 bin metreküp ve Eşek Çukuru mevkisinde 4 bin metreküp olmak üzere 2 adet yaban hayatı su biriktirme göleti tamamlanmış olup, bu göletlere kaynaklardan suyun kaybolmadan ulaşması için borulu su iletim sistemi yapılmıştır."

"Yürüttüğümüz her faaliyet vatandaşlarımızın yaşamına doğrudan etki ediyor"

Açıklamada, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Yürüttüğümüz her faaliyet vatandaşlarımızın yaşamına doğrudan etki ediyor. İş makinalarımız ülkenin dört bir yanında çalışıyor. DSİ mühendisiyle, işçisiyle, iş makinesiyle devletinin ve milletinin hizmetinde. İş makinalarımız dere ıslahı, rusubat temizliği ve yaban hayatına su temini projelerinde. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'a ve bize aynı desteği veren Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat