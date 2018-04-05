DSİ Viyadük Projesinde Sona Gelindi
Sivas'ta Yeni Karşıyaka Köprüsü'nün şehir merkeziyle bağlantısını sağlayacak viyadük projesinde sona gelindi.
Sivas'ta Yeni Karşıyaka Köprüsü'nün şehir merkeziyle bağlantısını sağlayacak viyadük projesinde sona gelindi.
Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ Kavşağı'ndan mevcut çevre yoluna uzanan viyadükte Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama çalışmaları yoğunlaştırıldı.
Sivas Belediyesi tarafından temeli atılan yeni köprüde inşaat çalışmaları hızla devam ederken eş zamanlı olarak yapımına başlanan DSİ viyadük projesinde ise sona gelindi.
Mevcut kavşağın üzerinden geçirilen viyadük sayesinde çevre yoluna bağlantı sağlandı. Proje sayesinde aynı zamanda askeri alan içerisinden stadyuma da bağlantı yolu uzanıyor.
Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığı viyadük projesi kısa sürede araç trafiğine açılacak.