DSİ ve TREDAŞ yetkilileri Malkara'da muhtarlarla bir araya geldi DSİ ve TREDAŞ yetkilileri, Malkara ilçesinde muhtarlara yatırımlar hakkında bilgi verdi, sorunlarını dinledi.

DSİ ve TREDAŞ yetkilileri, Malkara ilçesinde muhtarlara yatırımlar hakkında bilgi verdi, sorunlarını dinledi. Yetkililer toplantıda, ilçede yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Muhtarlar da mahallelerinde yaşadıkları sorunları DSİ ve TREDAŞ yetkililerine aktardı. Toplantıya AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Erdinç Kuran, Devlet Su İşleri Şube Müdürü Emre Karataş, DSİ Arazi Toplulaştırma ve TİGH Şube Müdürü Ömer Yılmaz, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Tekirdağ Şefi Yasin Kaya, Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü adına Zafer Çeşmeliler, AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ve Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme katıldı. Kaynak: AA