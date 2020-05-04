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DSİ ve TOKİ arasında sulama alanında iş birliği protokolü imzalandı

DSİ ve TOKİ arasında sulama alanında iş birliği protokolü imzalandı
04.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:10

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı arasında sulama tesislerinin yapımı konusunda protokol imzalandığını belirterek, bu çerçevede değişik illerde hayata geçirilecek 25 sulama projesiyle 300 bin kişiye istihdam...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı arasında sulama tesislerinin yapımı konusunda protokol imzalandığını belirterek, bu çerçevede değişik illerde hayata geçirilecek 25 sulama projesiyle 300 bin kişiye istihdam ve ülke ekonomisine yılda 2,5 milyar lira katkı sağlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında sulamada yeni bir adım daha attıklarını duyurdu.

TOKİ tarafından, 3 milyon 200 bin dekar araziyi suya kavuşturacak 25 sulama projesinin yapılacağını vurgulayan Pakdemirli, "Bu kapsamda 3 milyon 200 bin dekar civarında araziyi sulayacak projelerle çiftçimizin yanında olacağız. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla 300 bin kişiye istihdam ve ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, protokolle yapılacak tesislerin toplam maliyetinin 8,5 milyar lirayı bulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Protokol kapsamında inşa edilecek tesislerde de bu sistemler uygulanacak. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sistemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmekte. Böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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