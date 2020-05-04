DSİ ve TOKİ 25 sulama projesini hayata geçirecek
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DSİ ve TOKİ 25 sulama projesini hayata geçirecek

DSİ ve TOKİ 25 sulama projesini hayata geçirecek
04.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:06

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sulamada yeni bir adım daha attıklarını aktararak, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında sulama tesislerinin yapımı konusunda bir protokol imzalandığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sulamada yeni bir adım daha attıklarını aktararak, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında sulama tesislerinin yapımı konusunda bir protokol imzalandığını belirtti.

İmzalanan protokol kapsamında değişik illerde 25 adet sulama projesinin hayata geçirileceğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bu kapsamda 3 milyon 200 bin dekar civarında araziyi sulayacak projeler ile çiftçimizin yanında olacağız. Söz konusu projelerin tamamlanması ile 300 bin kişiye istihdam sağlanması ve ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sulamaya yapılan yatırımlar ile suya hasret toprakları suyla buluşturduklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, protokol ile yapılacak tesislerin toplam maliyetinin 8,5 milyar lirayı bulduğunun altını çizdi. Türkiye'nin 85 milyon dekar olan ekonomik sulanabilir arazisinin yüzde 78'inin, yani 66,5 milyon dekarının sulamaya açıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Sulamaya açılan 66,5 milyon dekar arazide uygun ziraat usulleri ve ürün deseniyle tarım yapılması durumunda takriben yıllık 49,5 milyar lira zirai gelir artışı sağlanması mümkün" diye konuştu.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını aktaran Bakan Pakdemirli, "Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Protokol kapsamında inşa edilecek tesislerde de bu sistemler uygulanacak. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sistemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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