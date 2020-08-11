DSİ, Tunca Nehri'ndeki kum adacıklarını temizliyor Edirne'de DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tunca Nehri'nde su akışını engelleyen kum adacıklarını temizleyerek su akışını hızlandırıp bölge çiftçilere tarlalarını sulama imkanı sunuyor.

Edirne'de DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tunca Nehri'nde su akışını engelleyen kum adacıklarını temizleyerek su akışını hızlandırıp bölge çiftçilere tarlalarını sulama imkanı sunuyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaz aylarında yaşanan kuraklı nedeniyle Tunca Nehri'nin debisinin düştüğü ifade edildi.

Su akışını hızlandırmak için nehirdeki kum adacıklarının temizlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DSİ 11. Bölge Müdürlüğümüzce, yaşanan su yetersizliğine çözüm bulabilmek için nehir boyunca su akışını engelleyen nehir içerisindeki kum adacıkları makineli çalışma yapılarak temizlenmektedir. Ayrıca pompalara suyun rahat girebilmesi için kılavuz kanallar açılmakta ve mansapta yer alan Edirne Tarım Açık Cezaevi arazilerine suyu ulaştırabilmek için çalışmalar yapılmaktadır.

Avarız Köyünde, Bölge Müdürlüğümüzce yapılan makinalı çalışmalarımız ile Tunca Nehri'nden sulama yapan çeltik üreticilerimizin su alabilmeleri için Tunca Nehrinin temizlik yapılmıştır."

Kaynak: AA