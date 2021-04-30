DSİ Tokat'ta sulama inşaatlarına devam ediyor
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DSİ Tokat'ta sulama inşaatlarına devam ediyor

DSİ Tokat'ta sulama inşaatlarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Aşağı Çekerek 1. merhale projesi kapsamında Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure ovaları sulaması 2. kısım inşaatına başlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Aşağı Çekerek 1. merhale projesi kapsamında Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure ovaları sulaması 2. kısım inşaatına başlandığını bildirdi.???????

DSİ'den yapılan açıklamada, mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, kentte çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Tokat'ta sulama projesi inşatlarının sürdüğünü anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure ovaları sulaması 2. kısım inşaatı başlamış olup, proje ile 66 bin 450 da cazibeli, 42 bin 900 da pompaj olmak üzere toplam 109 bin 350 dekar zirai arazi sulamaya açılacaktır. Ana boru hattı arası 55 bin 859,83 metre uzunluktaki ana boru hattının döşenmesi, cazibeli sulama sahaları, Mamure 1-2, Zile 1, Reşadiye 1 pompajlı sulama sahaları alanın sulanmasını sağlayacak sulama şebekesi inşaatı yapılacak. Projenin hayata geçirilmesiyle 2021 birim fiyatları ile dekar başına 879 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 96 milyon 87 bin 805 lira katkı ve 1290 kişiye istihdam sağlanmasının hedefleniyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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