DSİ Tokat'ta 17 yılda 6 baraj inşa etti Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Tokat'ta son 17 yılda 6 içme suyu barajı inşa edildiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Tokat'ta son 17 yılda 6 içme suyu barajı inşa edildiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, suyun olmazsa olmaz temel ihtiyaç olduğu belirtildi.



Tokat'ta, son 17 yılda 6 barajın inşa edilerek hizmete açıldığı vurgulanan açıklamada,"Son 17 yılda tamamlanan 7 adet sulama tesisi ile toplam 91 bin 550 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı. Böylece çiftçilerimize yıllık 65 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 3 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Tokat'ın bereketli topraklarına 33 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kentte Alpu Barajı, Çekerek Barajı, Güzelce Barajı, Çamiçi Barajı, Güncalı Barajı, Kızık Barajı ve Niksar Serenli Göleti'nin yapıldığı ayrıca Turhal Barajı, Niksar Gökçeli Barajı, Niksar Sorhun Barajı ve Artova-Yağcımusa Göletinin ise inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

DSİ tarafından yapılan isale hatları, arıtma tesisleri gibi tüm içme suyu faaliyetleriyle hedeflerin büyük oranda gerçekleştiğinden dolayı mutlu olunduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yerinin kalmamasını ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Tokat'ta 2020 yılı sonuna kadar 5 adet içme suyu tesisi tamamlanacak olup toplamda 323 bin 105 kişi için yılda 32 milyon 78 metreküp içme suyu temin edilecektir. Tokat için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 158 adet dere ıslah tesisi yaparak Tokat şehir merkezi ve 161 meskun mahal, 5 bin 930 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 7 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir."

Kaynak: AA