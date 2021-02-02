DSİ tarafından hayata geçirilen "Kanal Edirne" son yağışlarda taşkınları önledi

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş DSİ tarafından hayata geçirilen "Kanal Edirne"nin taşkınları önlediğini açıkladı.

Geçmiş, İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısında yaptığı konuşmada, bölgedeki sağanak yağışların aralıklarla devam ettiğini anımsattı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in koordinesinde tüm kurumların teyakkuza geçtiğini belirten Geçmiş, "Sayın Valimiz bizzat, kurum müdürleri, genel sekreterler, ekiplerle birlikte çizmelerini ve yağmurluklarını giyerek çalışma yaptı. Bu duyarlı davranışlardan dolayı da ilçelerde kaymakamlıklar, köylerde muhtarlar harekete geçtiler." diye konuştu.

Geçmiş, "Kanal Edirne" projesiyle taşkın riskinin azaldığını kaydetti.

"Yoğun yağışlarda taşkın oluşmasını Edirne atlattı"

İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut da dün yaşanan sağanak yağışla bazı köylerde arazileri su bastığını belirterek, büyük hasarın olmadığını kaydetti.

"Kanal Edirne"nin Edirne'deki su baskınları ve taşkınları azalttığını aktaran Akbulut, "Aşırı yağışların neticesinde afet oluşması doğal bir olay. Yağışların yüksek miktarda oluşması taşkınlara, sellere neden olmakta. Son yıllarda DSİ ilimizde, ilçelerimizde ve köylerde çok büyük çalışmalar yaptı Edirne'de Kanal Edirne olmasaydı, Karaağaç bölgesi geçmiş yıllarda yaşanan kötü görüntüler ortaya çıkabilirdi. Bunu geçmiş yıllarda hep yaşadık. Kanal Edirne yapımından sonra bugün yoğun yağışlarda taşkın oluşmasını Edirne atlattı."

Akbulut, köylerde yapılan dere ıslahı dolayısıyla da su baskınları oluşmadığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci