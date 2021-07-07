Son dakika haberleri! DSİ'nin Konya'daki yatırımı ile 135 milyon liralık gelir artışı sağlanacak

Son dakika gündem haberine göre Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Konya'nın Ereğli ilçesinde yürütülen sahil sulama projeleriyle, 41 bin kişiye istihdam olanağı ve 135 milyon liralık gelir artışı sağlanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Konya'nın Ereğli ilçesinde yürütülen sahil sulama projeleriyle, 41 bin kişiye istihdam olanağı ve 135 milyon liralık gelir artışı sağlanacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun yaptığı yatırımlarla, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçinin kazancını artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Bu yatırımlar arasında DSİ 4. Bölge Müdürlüğü görev sahasında yer alan Ereğli ilçesindeki sahil sulama projelerinin de yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İvriz Sağ Sahil Sulama projesiyle yöre halkının modern sulamaya kavuşması amaçlanıyor. 247 bin 200 dekar tarım arazisini borulu şebeke sulamaya kavuşturacak olan İvriz Sağ Sahil Sulaması yenileme inşaatı kapsamında muhtelif çap ve özellikte 35 bin 550 metre boru döşeme işi tamamlandı. 3 bin 350 metre kanal imalatının da yapıldığı işte, yüzde 7 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. İvriz Sol Sahil Sulaması yenileme projesiyle de 152 bin 800 dekar tarım arazisinin modern sulamaya kavuşması hedefleniyor. Proje kapsamında 34 kilometre ana boru hattı ve 420 kilometre borulu sulama şebekesi inşa edilecek ve projeden 33 mahalle faydalanacak. Söz konusu projeler sayesinde 41 bin kişiye istihdam olanağı ile yıllık 135 milyon lira gelir artışı sağlanacak."

Toplamda 400 bin dekar tarım arazisi borulu şebeke sulamaya kavuşacak

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya Ereğli'sinde de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İvriz Sağ Sahil Sulaması ve İvriz Sol Sahil Sulaması yenileme projelerine başladıklarını ifade eden Yıldız, "Bu iki projenin tamamlanmasıyla toplamda 400 bin dekar tarım arazisi borulu şebeke sulamaya kavuşacak. Bunlar büyük yatırımlar. Bu projeler tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 135 milyon lira katkı sağlayacak. Bölge tarımını daha ileriye taşıyacak ve bölge insanının kazancını da artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, DSİ'nin ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam ettiğini vurgulauarak, şunları kaydetti:

"Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'a ve sulamada modernizasyon konusunda bize aynı desteği veren Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin