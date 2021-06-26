DSİ Şube Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
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DSİ Şube Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti

DSİ Şube Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı, inceleme için gittiği arıtma tesisinden dönüşte direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Burdur DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı, inceleme için gittiği arıtma tesisinden dönüşte direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 18: 00 sıralarında Burdur çöplük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı, akşam saatlerinde yapımı devam eden Burdur Arıtma Tesisi'nin inşaatını incelemek üzere Büğdüz köyünde bulunan şantiyeye gitti. Kılcı'nın kullandığı 58 BS 011 plakalı otomobil dönüş yolunda çöplük mevkiinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Kılcı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Kılcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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