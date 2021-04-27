DSİ su kesintisine karşı uyardı
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DSİ su kesintisine karşı uyardı

DSİ su kesintisine karşı uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri 112.Şube Müdürlüğü Kırklareli Barajında bakım onarım nedeniyle bugün 12.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Devlet Su İşleri 112.Şube Müdürlüğü Kırklareli Barajında bakım onarım nedeniyle bugün 12.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Devlet Su İşleri 112.Şube Müdürlüğü gelen açıklamaya göre, "Kırklareli Barajında onarım çalışmasından dolayı 27 Nisan Salı (bugün) 12.00 ile 19.00 saatleri arasında Kırklareli Belediyesi Su Artıma Tesislerine su verilmeyecektir. Kırklareli Barajında gerçekleşecek olan 7 saatlik onarım sürecinde, su şebekelerinde görülebilecek olası su kesintilerine vatandaşlarımızın tedbirli olması konusunda duyurulur" dendi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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