DSİ Spor'dan rekorlarla gelen şampiyonluk

22.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:13

DSİ Spor U15 genç futbol takımı, oynadığı 11 maçın tamamını kazanarak Diyarbakır şampiyonu oldu. Teknik sorumlu Ahmet Tanış, "Rekorlarla gelen şampiyonluktan dolayı çok mutluyuz. Hedefimiz Türkiye şampiyonasında da başarılı olmaktır" dedi.



Diyarbakır DSİ Spor, oluşturduğu güçlü alt yapı sistemi ve tesisleşme ile genç kategorilerinde başarılar elde etmeye devam ediyor. Son yıllarda Türkiye şampiyonlukları ve dereceler elde eden yeşil-beyazlı kulüp bir kez daha Diyarbakır şampiyonu olarak başarılarına yeni bir halka ekledi. DSİ Spor'un U15 genç futbol takımı, U15 Ligi'nde oynadığı 11 maçın tamamını kazanarak hem rekor kırdı hem de Diyarbakır şampiyonu oldu.



Gelecek vaat eden bir jenerasyondan oluşan U15 genç takımının başarısı ile gurur duyduklarını belirten teknik sorumlu Ahmet Tanış, yeni hedeflerinin bu takım ile Türkiye şampiyonasında başarı elde etmek olduğunu söyledi.



"Hedefimiz oyuncu yetiştirmektir"



Oyuncuların iyi şartlarda çalışma yaptığını belirten Tanış, "Teknik heyet olarak özel ilgi gösteriyoruz. Bunun sonucu olarak oyuncularımız iyi yetişiyor, bu durum saha sonuçlarına yansıyor. U15 takımımız rekor kırarak il şampiyonu oldu. Oyuncularımızın geleceği parlak, önleri açık. Hedefimiz bu takımla Türkiye şampiyonasında da başarılı olmaktır. Ama daha önemlisi oyuncularımızın üst liglere gitmesidir. Biz yarışmacılığı değil, yetiştiriciliği hedef alan bir kulübüz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA