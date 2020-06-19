DSİ, Sarıcaali Pompa İstasyonu yaklaşım kanalını temizliyor
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DSİ, Sarıcaali Pompa İstasyonu yaklaşım kanalını temizliyor

Meriç Nehri'nden 131 bin 250 dekar alan için sulama suyu temin edilen Sarıcaali Pompa İstasyonu yaklaşım kanalı, Devlet Su İşlerince (DSİ) temizleniyor.

DSİ, Sarıcaali Pompa İstasyonu yaklaşım kanalını temizliyor
19.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:06

Meriç Nehri'nden 131 bin 250 dekar alan için sulama suyu temin edilen Sarıcaali Pompa İstasyonu yaklaşım kanalı, Devlet Su İşlerince (DSİ) temizleniyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Suyun iletiminde ve temininde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yaklaşım kanallarının temizliğinin önemli olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"DSİ 11. Bölge Müdürlüğümüzce inşa edilerek işletme bakım ve yönetim sorumluluğu S.S. Altınyazı-Karasaz Sulama Kooperatifine devredilmiş 65 bin 500 dekarlık Altınyazı-Karasaz Sulaması ile Hamzadere Sulama Birliğine devredilmiş 65 bin 750 dekar Sultanköy Sulaması olmak üzere toplam 131 bin 250 dekar arazinin sulaması için Meriç Nehri'nden su temin edilen Sarıcaali Pompa İstasyonu yaklaşım kanalı DSİ tarafından temizleniyor. Her iki sulamanın ve bölgenin can damarı niteliğindeki Sarıcaali Pompa İstasyonu yaklaşım kanalının uzunluğu 500 metre olup taban genişliği 25 metredir. "

Yıldız, hızla devam eden çalışma ile kanalda birikmiş 11 bin metreküp rüsubatın temizlenmesinin öngörüldüğünü, böylece bölgedeki tarımsal üretime büyük katkı sağlanacağı bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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