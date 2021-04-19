DSİ: Şanlıurfa'da kurum çalışanlarına yönelik saldırıyı kınıyoruz

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce, Şanlıurfa'da borçlarını ödemeyince elektrikleri kesilen ve arazilerini sulayamayan yaklaşık 200 çiftçinin kurum çalışanlarına yönelik saldırısı kınandı.

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce, Şanlıurfa'da borçlarını ödemeyince elektrikleri kesilen ve arazilerini sulayamayan yaklaşık 200 çiftçinin kurum çalışanlarına yönelik saldırısı kınandı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, geçen cuma bazı çiftçilerce Şanlıurfa Sulama Birliği binası ve ardından DSİ Bölge Müdürlüğü binasında izinsiz gösteri yapıldığı anımsatıldı. Sulama birliklerinin tek gelir kaynağının sulamadan faydalanan çiftçilerden alınan su kullanım hizmet bedeli olduğu belirtilerek, "Sulama birliğinin abonelik güvence bedelinin karşılanması ve tahakkuk eden enerji kullanım faturalarının birlik tarafından zamanında ödenebilmesi için çiftçilerin öncelikle geçmiş dönem borçlarına ilave olarak, bundan sonraki su kullanım hizmet bedellerini de zamanında ödemeleri ve DEDAŞ'ın sulama birliğine enerji kullanım aboneliği vermesi gerekmektedir. Cullap Sulama Birliği 09.04.2021 tarihi itibariyle herhangi bir borcu olmamasına rağmen 3 milyon 800 bin TL bedeli DEDAŞ hesabına yatırmıştır. Çiftçilerden tahsilat yaptıkça da DEDAŞ'ın istediği güvence bedelini ödemeye devam edecektir" denildi.

'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Pompa istasyonunun elektrik enerjisinin kesilmesi üzerine, birlik tarafından sulama suyu verilemeyen bazı çiftçilerin birlik binasına girdiği ve Sulama Birlik Başkanı ile Birlik Saymanını darbettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Daha sonra 150-200 kişilik grup bölge binasına girerek, Bölge Müdürü ve diğer idarecilerin odalarına yürümüşlerdir. Sloganlar atarak, tehditler savurmuşlar, enerjinin verilmemesi halinde bu eylemlerinin devam edeceği konusunda tehditlerini sürdürmüşlerdir. Tüm ikna çabaları ve konunun DSİ ile doğrudan bir ilgisinin olmadığına dair bilgilendirmeye rağmen ikna olmamış ve saldırgan tutumlarını sürdürmüşlerdir. Tüm ülke sathında olduğu gibi Şanlıurfa'da da sulama sezonunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ve çiftçilerimizin mağdur olmaması için salgın döneminde dahi, gece gündüz mesai kavramı olmadan çalışan, 162 bin 910 dekarlık Bozova Pompaj Sulama alanına da çiftçilerimizi mağdur etmeden sulama suyunu zamanında ulaştırarak tarımın ve çiftçimizin kullanımına sunabilmek için görevlerini büyük özveri ile yapmaya çalışan Cullap Sulama Birlik Başkanı ve ekibine çiftçi kisvesi altında bir kısım kişilerce yapılan çirkin ve kabul edilemez saldırıyı şiddetle kınıyoruz.Olayın takipçisi olunacağını ve suçluların hukuki zeminde cezalandırılmaları için sahip olunan tüm kanuni hakların kullanılacağını belirtiyoruz. Ülkemiz genelinde tarımsal üretimin sürekliliği ve gıda güvenliğimize katkı sağlamak, çiftçilerimizin tarladaki ürününü suyla buluşturmak için görevlerini büyük özveriyle ve layıkıyla yapmaya çalışan fedakar bütün Sulama Birlik Başkanlarına ve ekibine tam desteğimizin süreceğini bildiriyor, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecekleri çalışmalarında başarı ve muvaffakiyetler diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN