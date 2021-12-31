DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'inin etkisiz hale getirilmesi

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/ Ypg'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın amcası Muzaffer Gökkaya, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yöneticilerimiz zaten gerekeni yapar. Onlara güvenimiz sonsuz." dedi.

Gökkaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen cenaze töreni öncesi, yeğenini şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/ Ypg mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Gökkaya, yeğeninin, kurumunu temsilen görev icabı Suriye'ye gittiğini söyledi.

Muzaffer Gökkaya, şöyle konuştu:

"Öncelikle vatan sağ olsun. Bu memleket daha ne Cihanlar kazanır, ne Cihanlar gider ama Türkiye Cumhuriyeti sağ olur. Söylenecek söz artık yok. Gören göz kılavuz istemez. Bu vatan bizim. Bu vatanı kimseye böldürmeyiz. Şu anda 2 oğlum var, ben varım, yeğenlerim var, torunum var. Hepimiz hazırız. Biz bu vatan için varız. Devletimiz sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yöneticilerimiz zaten gerekeni yapar. Silahlı Kuvvetlerimiz, Genelkurmayımız, kolluk kuvvetlerimiz de gerekeni yapar. Bizim onlara güvencimiz sonsuz."

DSİ 25. Bölge Müdürlüğünde 2006 yılında işe başlayan, 2018'den itibaren kadrolu ekskavatör operatörlüğü yapan 2 çocuk babası Cihan Gökkaya (37), ekim ayından bu yana görevli olduğu Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit düşmüştü.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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