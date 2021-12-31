DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden PKK/ Ypg'li teröristlerden 5'inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinde yer alan açıklamada, Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/ Ypg mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor." ifadelerine yer verildi.
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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