DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi - Haberler
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DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi

DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden PKK/ Ypg'li teröristlerden 5'inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinde yer alan açıklamada, Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/ Ypg mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKKYPG'li terörist etkisiz hale...

Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

 Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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