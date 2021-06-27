DSİ personeline 'narko rehber' eğitimi
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DSİ personeline 'narko rehber' eğitimi

DSİ personeline 'narko rehber' eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DSİ 23. Bölge Müdürlüğüne bağlı personele yönelik 'narko rehber' eğitimi verdi.

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DSİ 23. Bölge Müdürlüğüne bağlı personele yönelik 'narko rehber' eğitimi verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Kastamonu'da devam ediyor. Proje kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğüne bağlı personele 'narko rehber' eğitimi verildi. Eğitimlere DSİ 23. Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Üstün, Yasin Devrim ile Osman Tepe'de ve kurumda çalışan çok sayıda personel katıldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan uzman narkotik polisler tarafından Narko-Rehber Eğitimleri veriliyor. Eğitimde madde bağımlılığı hakkında DSİ personellerine bilgilendirme yapıldı.

Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak, anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - KASTAMONU

DSİ personeline 'narko rehber' eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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