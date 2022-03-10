DSİ Ordu'da 19 yılda 3 baraj 1 gölet yaptı

ORDU (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ordu'da son 19 yılda 3 baraj, 1 gölet inşa ettiklerini bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'da bugüne kadar 4 içme suyu tesisi tamamladıklarını ifade etti.

Bu tesisler ile 561 bin 223 kişinin ihtiyacını karşılayacak yıllık 38,77 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini belirten Yıldız, Karadeniz'in önemli illerinden Ordu'ya son 19 yılda 1 milyar 617 milyon 42 bin 86 lira yatırım yaptıklarını, 3 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini aktardı.???????

Bu barajların en önemlisinin Topçam Barajı olduğuna işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Barajın temelden yüksekliği 122 metredir. 133 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Ayrıca enerji maksatlı olan Topçam Barajı ile yıllık 200 kilovat saat enerji üretilmektedir. Diğer barajımız Ordu Üniversite Barajı, 35,50 metre yüksekliğinde olup 208 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. 2017 yılında hizmete alınmıştır. Bir diğer barajımız İlküvez Barajı'dır. Barajın temelden yüksekliği 41,85 metredir. 1,09 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir."

Yıldız, Ordulu vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin öneminin çok fazla olduğunu vurguladı.

Kentin su kaynaklarını değerlendirmek için şu anda Aybastı, Çağlayan, Gölköy Kırtaş, Korgan ve Kumru barajlarının yapım çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yıldız, Çamaş, Çatalpınar, Mesudiye, Perşembe ve Şahsene barajlarının ise proje ve planlama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Ordu'da taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 70 taşkın koruma tesisi ile Ordu şehir merkezi ile 68 yerleşim yeri ve 4 bin 760 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarına dikkati çeken Yıldız, 12 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yıldız, Ordu'da son 19 yılda 15 hidroelektrik enerji tesisinin işletmeye alınarak yıllık 1,53 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlandığını kaydetti.

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