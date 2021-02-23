DSİ'nin Yozgat'ta baraj ve gölet çalışmaları sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'a son 18 yılda inşa edilen 24 sulama tesisi ile 199 bin 170 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'a son 18 yılda inşa edilen 24 sulama tesisi ile 199 bin 170 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, DSİ'nin Yozgat'a yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

DSİ'nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığını aktaran Yıldız, "Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 18 yılda Yozgat'ta inşa edilen 24 sulama tesisi ile 199 bin 170 dekar zirai arazinin sulamaya açılarak, topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 146 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Yozgat için sulamanın önemi çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Bunun için 5 sulama inşaatı devam ediyor ve bunların tamamlanmasıyla toplam 110 bin 260 dekar arazinin sulanması sağlanacak. Bu da milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 100 milyon 325 bin 720 lira katkı sağlayacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle Yozgat zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

DSİ'nin Yozgat'a 18 yılda 99 tesis ile 1 milyar 725 milyon 20 bin lira yatırım yaptığını aktaran Yıldız, kente son 18 yılda 7 baraj ve 5 gölet inşa edildiğini, şu anda 7 baraj ve 2 göletin de yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul