DSİ'nin toplulaştırma çalışmaları hız kesmiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DSİ'nin toplulaştırma çalışmaları hız kesmiyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, çiftçilerin kazancını artırmak hedefleriyle, Konya'nın Altınekin ilçesinde 247 bin 080 dekar alanda yürütülen toplulaştırma çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

DSİ'nin toplulaştırma çalışmaları hız kesmiyor
15.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:11

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, çiftçilerin kazancını artırmak hedefleriyle, Konya'nın Altınekin ilçesinde 247 bin 080 dekar alanda yürütülen toplulaştırma çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, ülke tarımında söz sahibi olan ve tahıl ambarı olarak bilenen Konya'da toplulaştırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Konya 11. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri projesinde sona gelindiğini bildiren Yıldız, Altınekin ilçesine bağlı Akçaşar, Borukkuyu, Hacınuman, Koçaş, Koçyaka ve Yenikuyu mahallelerinde toplam 247 bin 80 dekar alanda yürütülen toplulaştırma çalışmasında tapu tescil işlemlerinin bir kısmının tamamlandığını açıkladı.

Toplam 350 kilometre tarla içi yol inşa edildiği bilgisini veren Yıldız, "Toplulaştırma çalışmaları ülke tarımı için, düşünüldüğünden büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmalarla parseller büyütülür, her parsel yola ve suya kavuşur. Kamu yatırımı ve sulama yatırımı maliyetleri düşer. Modern sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Ulaşım maliyetleri azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Aslına bakılırsa toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçinin üretim konforu artar. Maliyetlerdeki azalma ve verimdeki artış sayesinde çiftçinin geliri yükselir." ifadelerini kullandı.

Hem Konya hem de ülke genelinde bu kapsamda önemli faaliyetler yürüttüklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Konya Ovası Projesi ile Konya Kapalı Havzası'na farklı havzalardan su temin etmeye başladık. Devam eden projelerin tamamlanmasıyla temin edilen su miktarını daha da artıracağız. Sulama şebekesinin modernize edilmesini sağlamak ve arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamlamak zorundayız. Konya'da bütünleşik ve sürdürülebilir bir su ve toprak yönetimi anlayışıyla maksimum faydayı sağlamayı hedefliyoruz. DSİ olarak ülkemizin suyuna da toprağına da sahip çıkıyoruz. Bu projelerin hayata geçmesinde en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Haber
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı...
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit...
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Gülben Ergen Ezgi Eyüboğlu Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: DSİ'nin toplulaştırma çalışmaları hız kesmiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 12:57:45. #1.15#
title