DSİ'nin tesisleriyle Bolu'da 8 bin dekarın üzerinde arazi suya kavuştu

BOLU (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 19 yılda Bolu'da inşa edilen 2 tesisle 8 bin dekarın üzerinde arazinin sulamaya açıldığını, böylece çiftçilere yılda 6 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, Bolu'da son 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek milletin istifadesine sunduklarını, münbit toprakları suyla buluşturmak için yatırımların hız kesmeden sürdüğünü kaydetti.

Özellikle modern sulama projelerinin Türkiye için son derece önem arz ettiğine işaret eden Yıldız, "Son 19 yılda Bolu'da inşa edilen 2 sulama tesisiyle 8 bin dekarın üzerinde zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Bolu'da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 6 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık." bilgisini verdi.

Yıldız, Bolu için sulamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunun için 2 sulama tesisi inşaatı şu anda devam ediyor. Bu sulama tesislerinin inşaatının tamamlanmasıyla toplam 34 bin 880 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup, bu tesislerin hizmete girmesiyle Bolu zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

"3 barajın yapım çalışmaları sürüyor"

Kentte ziraatın daha da gelişmesi için son 57 tesisle 1 milyar 13 milyon lira yatırım yaptıklarını bildiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Bolulu vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Bolu'nun su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Bu kapsamda 3 barajın yapım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, Bolu ilinde taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 41 taşkın koruma tesisiyle 43 yerleşim yeri ve 1350 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. Bir taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir."

Son 19 yılda Bolu'da 275 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescilinin yapıldığını belirterek, "Bolu ilinde 66 yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır. Bolu'da son 19 yılda işletmeye aldığımız, toplam kurulu gücü 124,05 MW olan 7 Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi ile yıllık 367,17 milyon kWh enerji üretimi sağlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Yıldız, projelerin yapılmasında kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.