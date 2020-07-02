DSİ'nin su kanallarında serinliyorlar
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DSİ'nin su kanallarında serinliyorlar

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında yüzerek serinliyor.

DSİ'nin su kanallarında serinliyorlar
02.07.2020 08:11 | Son Güncelleme: 02.07.2020 08:15

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında yüzerek serinliyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Iğdır'da, çocuklar ve gençler, kent merkezinin çevresinden geçen tarla sulamasında kullanılan kanallara girerek serinliyor. Gençler, hastalanmaktan korkmadıklarını, serinlemek için yıllardır bu sulara girdiklerini söyledi. Havaların çok sıcak olduğunu ifade eden Habib Çoşun, "Çevredeki tarlalarda çalışıyoruz. Havalar aşırı derecede sıcak. Biz de sıcaklardan bunalınca bu sulama kanalında yüzerek serinlemeye çalışıyoruz. Su pis ama yutmadığımız sürece problem yok. Boğulma tehlikesi de yok" diye konuştu.

Tarlada çalışanların dışında piknik yapmaya gelen kişilerin de bu suya girdiğini söyleyen Bayram Çimen ise, "Her yerde olduğu gibi bizim buralarda da havuz yapılsa iyi olur. Sıcak günlerde DSİ'nin, Ağrı Dağı manzaralı sulama kanalını havuz gibi kullanıyoruz. Bizim plajımız da burası. Bazıları da çocuklarını kucaklarına alarak yüzdürüyor" dedi.

Akan pis su kanallarının deniz veya havuz gibi kullanılmasının çok tehlikeli olduğunu ifade eden Iğdır Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Yıldırım, mikrop ve hastalık saçan bu gibi yerlerde insanların cilt, göz ve kulak enfeksiyonuna yakalanabileceğini söyledi. Yıldırım, "Kaynağı belli olmayan sularda mikrobik enfeksiyon riski oldukça fazla. Bu mikrobik enfeksiyon göze değdiği zaman konjonktivit ya da keratin dediğimiz gözde kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Özellikle aileler çocuklarını bu sulardan uzak tutmalıdır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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