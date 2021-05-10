DSİ'nin Samsun 19 Mayıs Barajı Hattı ve Arıtma Tesisi'nde çalışmaları sürüyor
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DSİ'nin Samsun 19 Mayıs Barajı Hattı ve Arıtma Tesisi'nde çalışmaları sürüyor

DSİ'nin Samsun 19 Mayıs Barajı Hattı ve Arıtma Tesisi'nde çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından tamamlandığında Samsun 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civar yerleşime 100 bin metreküp/gün kaliteli içme suyu temin edecek Samsun 19 Mayıs Barajı Hattı ve Arıtma Tesisi'nde çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından tamamlandığında Samsun 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civar yerleşime 100 bin metreküp/gün kaliteli içme suyu temin edecek Samsun 19 Mayıs Barajı Hattı ve Arıtma Tesisi'nde çalışmaları sürüyor.

Samsun 19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi inşaat çalışmalarının hızla devam etmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Samsun 19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin tamamlanması ile Samsun 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civar yerleşimin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Samsun'da bulunan konvansiyonel tip arıtma tesisinde fiziki gerçekleşme yüzde 62 seviyesinde kaydedildi. İsale hattında ise 40 bin metre boru imalatı, 65 adet sanat yapısı kaba inşaatının tamamlanmasının yanı sıra isale hattında ise yüzde 61 fiziksel gerçekleşme kaydedildi. Ayrıca, 2022 yılında tesisin tamamlanması planlanıyor. Tesisin tamamlanması ile Samsun 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civar yerleşime 100 bin metreküp/gün kaliteli içme suyu temin edilecek. - ANKARA

DSİ'nin Samsun 19 Mayıs Barajı Hattı ve Arıtma Tesisi'nde çalışmaları sürüyor
DSİ'nin Samsun 19 Mayıs Barajı Hattı ve Arıtma Tesisi'nde çalışmaları sürüyor
DSİ'nin Samsun 19 Mayıs Barajı Hattı ve Arıtma Tesisi'nde çalışmaları sürüyor
DSİ'nin Samsun 19 Mayıs Barajı Hattı ve Arıtma Tesisi'nde çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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