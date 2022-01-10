DSİ'nin Osmaneli'ne yapacağı projeler görüşüldü

ESKİŞEHİR (İHA) - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Devlet Su İşleri (DSİ) Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü ziyaret ederek ilçeye yapacağı projeleri değerlendirdi.

DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürlü Kağan Şan'ı makamında ziyaret eden Başkan Şahin'e, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, Osmaneli Belediyesi Çevre Müdürü Sabri Yılmaz, İmar Müdürü Samet Efe eşlik etti. Osmaneli'ne yapımı devam eden projeler ve belediyece yürütülen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunan ziyarette, Başkan Şahin, desteklerinde dolayı DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürlü Şan ve ekibine teşekkür etti. - BİLECİK

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