DSİ'nin Nevşehir'deki içme suyu depolarında çalışmaları sürüyor
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DSİ'nin Nevşehir'deki içme suyu depolarında çalışmaları sürüyor

04.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:15
DSİ'nin Nevşehir'deki içme suyu depolarında çalışmaları sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de yapımına devam edilen 3 su deposu inşaatının tamamlandığı, şebeke hatlarına bağlantı çalışmalarının ardından kentte yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözüme kavuşacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de yapımına devam edilen 3 su deposu inşaatının tamamlandığı, şebeke hatlarına bağlantı çalışmalarının ardından kentte yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözüme kavuşacağı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, kentte her biri 5 bin metreküp hacme sahip üç ayrı su deposunun inşaat çalışmalarının ardından şebeke bağlantı hatları ve taşkın tahliye hatlarının yapımına devam edildiği belirtildi.

DSİ'nin, vatandaşlara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarda, sürdürülebilir su yönetimi anlayışı ile her damla suya sahip çıkıldığının kaydedildiği açıklamada, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu ifadeleri aktarıldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Nevşehir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Nevşehir merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 5 bin metreküplük 3 adet su deposunun inşaatı tamamlanmıştır. Depolara ait besleme hatları şehir şebeke hatlarına bağlantı hatları ve tahliye imalatları devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme seviyesi yaklaşık yüzde 75 olan işin tamamlanması ile birlikte Nevşehir'in özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı ciddi oranda azaltılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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