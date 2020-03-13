DSİ'nin Kocaeli'deki yatırımları
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Devlet Su İşleri, Kocaeli, Güncel

DSİ'nin Kocaeli'deki yatırımları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye sanayisinin en önemli illerinden biri olan Kocaeli'de ziraatın daha da gelişmesi için 2003-2020 yılları arasında çok önemli yatırımlar yapıldığı bildirildi.

13.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:00
DSİ'nin Kocaeli'deki yatırımları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye sanayisinin en önemli illerinden biri olan Kocaeli'de ziraatın daha da gelişmesi için 2003-2020 yılları arasında çok önemli yatırımlar yapıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kocaeli'de yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini belirtildi.

Kocaeli'de son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörünün, diğer sektörlerin de itici sektörü olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sulama projelerinin devreye girmesiyle sulanan arazilerde, sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldiği, bu artışın il genelinde dolaylı olarak birçok sektöre yansıdığına işaret edilerek, sulama projelerinin vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağladığı ifade edildi.

- Kocaeli'ye 1 baraj ve 3 gölet

Marmara'nın ve ülke sanayisinin en önemli illerinden biri olan Kocaeli'de ziraatın daha da gelişmesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2020 yılları arasında çok önemli yatırımlar yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2003 yılından bugüne kadar 1 baraj ve 3 gölet tamamlanmış olup, toplamda 16,96 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşılmıştır. Bugüne kadar toplamda 26 bin 630 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 34 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Kocaeli ilimizde inşaatı devam eden Karamürsel İhsaniye Barajı, barajın temelden yüksekliği 69 metredir. 8,97 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, Gölcük ve Sahil ilçeleri ile Değirmendere, Sahildere, Ulaşlı ve Ereğli beldelerine yıllık 25,44 milyon metreküp içme suyu sağlayacaktır. yüzde 99,50 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Karamürsel İnebeyli Göleti, göletin temelden yüksekliği 24,50 metredir. 1,82 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip gölet, 4 bin 480 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. 2003 yılından bugüne kadar 3 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 26 bin 630 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 34 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır."

Açıklamada, Kocaelili çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin çok önemli olduğu, DSİ'nin Kocaeli'nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ettiği vurgulanarak, "Kocaeli ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 8 adet taşkın koruma tesisi ile 6 adet yerleşim yeri ve 19 bin 190 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık. Bir adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları yüzde 97 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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