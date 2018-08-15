DSİ'nin İçme Suyu Projelerinde Sona Gelindi"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, kurum tarafından yürütülen içme suyu projelerinde sona gelindiğini bildirdi.

Acu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük Eylem Planı"nda yer alan içme suyu projelerine ilişkin bilgi verdi.

Ülkenin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandığını belirten Acu, 81 il için içme suyu eylem planı hazırlandığına, bu çerçevede şehirlerin ve ilçelerin 2040-2050-2071 yıllarına kadarki içme suyu sorununu çözüme kavuşturduklarına dikkati çekti.

Acu, "İçme suyu temini için dev projeler inşa ediliyor. DSİ tarafından inşa edilen içme suyu projelerinde sona gelindi." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin içme suyu ihtiyacını 2045 yılına kadar karşılayacak olan Ergani İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Acu, tesisin 15 Eylül'de işletmeye alınacağını bildirdi.

Acu, Alanya'nın içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldırmak için projelendirilen Alanya İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi inşaatlarında da sona gelindiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Alanyalı vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme suyu sağlanacaktır. Alanya İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde sızdırmazlık testlerine başlanılmış olup yakın zamanda içme suyu testlerine başlanacaktır. İsale hattında ise boru döşeme işlemleri tamamlanmış olup arıtma tesisine montaj çalışmalarında sona gelinmiştir. Alanya ilçesinin 2045 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır."

Sivas'ın Divriği ilçesinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Divriği İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde de yüzde 99 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını belirten Acu, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yerleşim yerlerine su temini amacıyla hazırlanan Gelibolu İçmesuyu Projesi'nin son etabı olan 'Çokal Barajı İçmesuyu 5. Kısım İçmesuyu İsale Hattı'nın yapımında da sona gelindi. Halihazırda proje kapsamında tüm tesislerin enerji nakil hatlarının kabul çalışmaları da devam etmektedir."