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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Ekonomi

DSİ'nin Güneydoğu'ya sulama yatırımları sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kentlerinden Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'a yapılan yatırımlar sürüyor.

16.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:04
DSİ'nin Güneydoğu'ya sulama yatırımları sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kentlerinden Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'a yapılan yatırımlar sürüyor.

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Ana Kanalı alt kısmında kalan sahalar ile Tekağaç Sulaması Projesi'nde altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, yıl içerisinde bitirilmesi planlanan Tekağaç Sulaması Projesi'nin yüzde 86'sı tamamlandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bozova, Hilvan ve Karaköprü ilçelerine bağlı Gazibey, Yemişli, Kavalık, Angaç, Aydınlı, Kovancı, Yeşerdi, Hayrat, Söğütlü, Güvercin ile Alanlı mahallelerindeki 31 bin dekarlık arazi, modern tarım yöntemleriyle sulanmaya başlanacak.

Bölgede, sulu tarımın yapılması ile birlikte ürün çeşitliliği, verim ve istihdamın büyük oranda artmasının yanı sıra 2020 yılı birim fiyatlarına göre ülke ekonomisine yıllık 14 milyon 600 bin lira katkı sağlanması bekleniyor.

Gaziantep

DSİ Genel Müdürlüğü, Gaziantep ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Kentte son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda kente devasa yatırımlar yapıldı. Gaziantep şehir merkezine yıllık 47,3 milyon metreküp içme suyu sağlanırken, 1 milyon kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılandı.

İlde, 6 baraj ve 3 gölet inşa edilerek toplamda 278,73 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşıldı, 203 bin 930 dekar arazi sulamaya açıldı ve çiftçilere yıllık 163 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı.

Adıyaman

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda Adıyaman'a önemli yatırımlar yapıldı.

Adıyaman şehir merkezine yıllık 33 milyon metre küp içme suyu sağlandı, 300 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılandı. Çalışmalar kapsamında, 2 baraj ve 1 gölet inşa edildi.

DSİ tarafından 111 bin 80 dekar arazi sulamaya açıldı ve çiftçilere yıllık 68 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşa edilen Çetintepe Barajı'nın da yüzde 59'u tamamlanırken, inşaat çalışmaları devam eden 9 sulama tesisi projesi sayesinde, 22 bin 745 dekar mümbit arazi daha sulamaya açılacak.

Kaynak: AA

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Manşet

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