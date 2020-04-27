DSİ'nin Bünyan-Sarıoğlan sulamasında çalışmalar sürüyor Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bünyan-Sarıoğlan'a yapılan sulama inşaatında yüzde 15 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bünyan-Sarıoğlan'a yapılan sulama inşaatında yüzde 15 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, kentte yapılan yatırımlarla verimli toprakların su ile buluşmaya devam ettiği, son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtildi.

Bünyan ve Sarıoğlan'ı kapsayan sulama çalışmasında yüzde 15 fiziki gerçekleşme sağlandığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sulama inşaatının tamamlanmasıyla toplamda 226 bin 300 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. İş tamamlandığında 226 bin 300 dekar zirai arazi basınçlı borulu sistemle sulanacak ve bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalarda verim hem de yörede ürün çeşitliliği artacak. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanacak. 2020 birim fiyatları ile dekar başı 627 lira gelir artışı sağlanacak."

Kaynak: AA