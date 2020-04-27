DSİ'nin Bilecik'teki sulama çalışmaları başladı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik'te yıl içinde 28 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik'te yıl içinde 28 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda modern sulama projeleri geliştirilerek uygulamaya konduğu ifade edildi.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesinin çiftçi gelirlerinde artışa ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marmara'nın yükselen değeri Bilecik'te 20 Nisan'da başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 28 bin dekar tarım arazisi sulanacak olup 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 110 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bilecik ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Kızıldamlar Sulaması geliyor. İş kapsamında 7 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 30 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Diğer önemli proje de Günyurdu Sulaması projesidir. İş kapsamında 3 bin 500 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 14 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Açıklamada, müdürlük olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam edildiği, tarım arazilerinin suya kavuşması, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşması ve sulamada su tasarrufu sağlanmasının önemsendiği vurgulandı.

Kaynak: AA