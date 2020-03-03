DSİ'nin Bergama'daki projesinde sona gelindi

03.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:24

Bergama yürütülen Taşkın Koruma ve Dere Islah projesinin yüzde 83'ü tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada su taşkınlarını önlemek amacıyla İsmailli Mahallesinde gerçekleştirilen Taşkın Koruma ve Dere Islah projesinde sona gelindiği belirtildi.

Proje kapsamında Sapanlar Deresi üzerine 500 metre, 1 nolu dere üzerine ise 440 metre U kesitli beton kanal inşa edildi.

DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, yaptığı değerlendirmede Sarpanlar Deresi üzerinden gelen suyun şiddetini azaltmak için de 3 adet tersip bendi yaptıklarını belirtti.

Projenin yüzde 83'ünün tamamlandığını kaydeden Eker, "1 nolu dere üzerindeki çalışmalarımızı tamamladık. Sarpanlar Deresi üzerinde ise birkaç imalatımız kaldı. Hedefimiz bahar aylarında projeyi tamamlayarak hem mahalleyi daha modern bir görünüme kavuşturmak hem de önümüzdeki yıldan itibaren taşkın riskini minimize etmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA