DSİ'nin Arazi Toplulaştırma Çalışmaları

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Türkiye genelinde sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 132 bin hektar tarım arazisinde tapu tescil işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep'te yürütülen çalışmaları aktardı.

Kahramanmaraş'ta 201 bin 378 hektar arazide sürdürülen çalışmalarda, bugün itibarıyla 10 bin 843 hektar alanın arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin yapıldığını ifade eden Aydın, 190 bin 535 hektar alanın ise 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Aydın, Kilis'te 82 bin 980 hektar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini kaydederek Adıyaman'da ise 222 bin 911 hektar alanda sürdürülen çalışmalarda, bugüne kadar 28 bin 662 hektar arazide tapu tescil işlemlerinin tamamlandığını, 194 bin 249 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının planladığını vurguladı.

Gaziantep'te bugüne kadar 92 bin 515 hektar alanda çalışmaların tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin yapıldığını belirten Aydın, 67 bin 277 hektar alanın ise 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılacağını kaydetti.

Arazilerden 2 milyon 100 bin metreküp taş toplandı

Aydın, ayrıca çalışmalar kapsamında parsel içlerinde bulunan ve tarımsal faaliyetleri zorlaştıran taşların, arazi toplulaştırma projeleri dahilinde toplanmasıyla kullanılamayan bu alanların da tarıma kazandırıldığına dikkati çekerek, bugüne kadar Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep'te 2 milyon 100 bin metreküp taş toplama işi gerçekleştirildiğini aktardı.

Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için kanalların ve yolların planlanması ve uygulamasının, parsel sınırlarına bağlı kaldığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Arazi toplulaştırmasıyla parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artmaktadır. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA