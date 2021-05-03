DSİ'nin Antalya'da hayata geçirdiği projeyle 25 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak
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DSİ'nin Antalya'da hayata geçirdiği projeyle 25 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak

DSİ'nin Antalya'da hayata geçirdiği projeyle 25 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Ekonomi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Antalya'nın Elmalı ilçesinde hayata geçirilen Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanının sulanmasının sağlanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Antalya'nın Elmalı ilçesinde hayata geçirilen Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi ile 25 bin 100 dekar tarım alanının sulanmasının sağlanacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte gerçekleştirilen yatırımlarla Antalya'nın verimli topraklarının suyla buluşturulmasına, vatandaşın içme ve kullanma suyu temin etmesine ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği belirtildi.

Antalya'nın turizmde olduğu gibi tarımda da önemli bir konumda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, su yapılarının kent için önemine değinildi.

DSİ tarafından Antalya'nın Elmalı ilçesine 2003-2021 döneminde bugünün fiyatlarıyla toplam 282 milyon 37 bin 245 lira yatırım yapıldığı aktarılan açıklamada, ıslah projeleriyle zirai arazi ve yerleşim yerlerinin taşkın zararlarından korunduğu, hayata geçirilen sulama projeleriyle tarım alanlarının sulamaya açıldığı bildirildi.

Suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde yatırımlar planlayarak hayata geçirilmesi maksadıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla hayata geçirilen "Yeraltı Barajları Eylem Planı" kapsamında yapılan Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi'nin tamamlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu yatırımın açılışının 29 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, projenin mevcut durumdaki yuva ve mursal sulamalarına yılda 5 milyon metreküp sulama suyu desteği, 25 bin 100 dekar sahanın sulanmasını sağlayacağını duyurdu.

Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi'ne 18 Kasım 2019'da idari imkanlarla başlandığını belirten Yıldız, "Suni besleme projesinin Elmalı ilçesine ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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