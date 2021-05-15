DSİ'nin Antalya'da hayata geçirdiği projeyle yerleşim yerleri ve tarım alanları taşkından korunuyor
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DSİ'nin Antalya'da hayata geçirdiği projeyle yerleşim yerleri ve tarım alanları taşkından korunuyor

DSİ'nin Antalya'da hayata geçirdiği projeyle yerleşim yerleri ve tarım alanları taşkından korunuyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Antalya'da gerçekleştirdikleri makineli çalışmalarla 148 yerleşim yeri, 179 bin 415 dekar tarım alanı ve turizm tesislerinin taşkınlardan korunduğunu bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Antalya'da gerçekleştirdikleri makineli çalışmalarla 148 yerleşim yeri, 179 bin 415 dekar tarım alanı ve turizm tesislerinin taşkınlardan korunduğunu bildirdi.

Yıldız, yaptığı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü olarak tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkmak için çalıştıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Antalya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Antalya yapılan makineli çalışmalarla hem derelerdeki taşkın riskini azaltıyor hem de turizm cenneti Antalya'nın mavi bayraklı plajlarının korunmasında öncü rol oynuyoruz. Antalya'da 2003-2021 döneminde idari imkanlarla gerçekleştirilen makineli çalışmalarla 148 yerleşim yeri, 179 bin 415 dekar tarım alanı ile turizm tesisleri taşkınlardan korunmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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