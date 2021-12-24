DSİ'NİN ALAKÖPRÜ SULAMASI PROJESİ İLE YÜZLER GÜLÜYOR

ANAMUR, MERSİN (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü5 mahallede 6000 dekar arazinin suyla buluştuğu Anamur'un en büyük sulama projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mersin iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Mersin ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Mersin Anamur Alaköprü Sulama inşaatında çalışmalar devam ediyor. Mersin'in Anamur ilçesinde hizmete aldığımız Alaköprü Barajı, KKTC İçmesuyu Temin Projesi'nin ana su kaynağını oluşturmasının yanı sıra 12 ay boyunca sulama yapılan Anamur Ovası'nda sulama yapılmasına da imkan sağlamaktadır. Alaköprü Sulaması ile Anamur ilçemizde 69 bin 815 dekar zirai alan cazibeli, 13 bin 785 dekar zirai alan ise pompajlı olmak üzere toplamda 83 bin 600 dekar zirai arazi sulanacaktır. 5 Mahallede 6000 Dekar Arazi Suyla BuluştuFiziksel gerçekleşmesi % 58'e ulaşan çalışmalar kapsamında 5 adet pompa istasyonu, 6 adet regülasyon deposu, cebri boruları ve enerji nakil hatları imalatları tamamlanmıştır. Böylece; Anamur Evciler Mahallesi, Bozyazı Akcami, Narince, Kötekler ve Beyreli Mahallelerinin tamamında kapalı, basınçlı sulama sistemi hizmete alınmıştır. Toplam 5 Mahallede 6 000 dekar mümbit tarım arazisi sulama suyuna kavuşmuştur. Bugün itibariyle sol ana boru ve P2 Pompa İstasyonu sahasında çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Tarımsal ekonomiye büyük katkı sağlayacak olan Projenin tamamlanması ile ülke ekonomisine yıllık 1 583 901 000 TL katkı ve 8 bin 360 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir.

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