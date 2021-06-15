DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
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DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet

DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde Türkiye'nin ilk ve tek kadın formeni olan Perihan Kaya, ağır iş makineleri kullanarak erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde Türkiye'nin ilk ve tek kadın formeni olan Perihan Kaya, ağır iş makineleri kullanarak erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor.

43 yaşındaki Perihan Kaya, 2014 yılında DSİ bünyesinde memur olarak çalışmaya başladı. 2016 yılında ise iş makinesi operatörü gerekliliği doyduğu sırada Kaya, eğitimlerini alarak 5 yıl önce mesleğe adım attı.

Kısa sürede erkek meslektaşlarını kıskandıran profesyonelliğe ulaşan Kaya, masa başındaki detaylı hazırlık sürecinin ardından her gün sahaya çıkıyor. Proje alanındaki çalışmaları denetliyor. Özellikle taşkın dönemlerinde günün her saati iş makinelerinin başına geçiyor.

DSİ bünyesinde Türkiye'nin ilk ve tek kadın formeni olan Perihan Kaya'yı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da Adana ziyaretleri sırasında tebrik edip başarılar diledi.

"GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA BU İŞİ YAPIYORUM"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Perihan Kaya, asıl görevinin arazi kontrol teknikeri olduğunu belirterek, "Makine kullanmaya heves ettim. O benim artım olsun diye düşündüm. Adana, Mersin ve ilçeler dahil 88 personel var. Onların arasında tek kadınım. Gönüllülük esasıyla bu işi yapıyorum. 7 gün 24 saat telefonlarımız açık ve her türlü orman yangını, taşkın, afet ve depremde görev yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.

2 çocuğu olduğunu ve onlarında kendisine destek verdiğini söyleyen Kaya, "İşime aşığım. Beni gören herkes çok şaşırıyor. İl dışından gelen bizim personellerimiz bile şaşırıyor. Ancak ben olumlu tepkiler alıyorum. Kadın istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz Türk kadınıyız, bizim isteyip de yapamayacağımız bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Perihan Kaya, iş makinesi kullanmanın çok zor olmadığını söyledi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet
DSİ'nin ağır iş makineleri kadın formene emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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