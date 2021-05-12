DSİ'nin Adana'daki projesiyle, 1 milyon 65 bin 540 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşacak
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DSİ'nin Adana'daki projesiyle, 1 milyon 65 bin 540 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşacak

DSİ'nin Adana'daki projesiyle, 1 milyon 65 bin 540 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşacak
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesi" ile Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde toplam 1 milyon 65 bin 540 dekar tarım arazisinin modern borulu sulama sistemine kavuşacağını söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesi" ile Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde toplam 1 milyon 65 bin 540 dekar tarım arazisinin modern borulu sulama sistemine kavuşacağını söyledi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Yıldız, Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Projeyle Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerindeki toplam 1 milyon 65 bin 540 dekar tarım arazisinin modern borulu sulama sistemine kavuşacağını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bugüne kadar 26 bin 230 dekar arazi sulamaya açılmış olup 617 bin dekar arazide inşaat, 46 bin 800 dekar arazide ise ihale çalışmaları devam etmektedir. 375 bin 500 dekarlık ek sahanın da planlama çalışmaları tamamlanmış olup, proje ihalesi yapılacaktır. İmamoğlu Sulamaları Projesi'nin tamamlanması ile yıllık 1 milyar 600 milyon lira gelir artışı ve 106 bin kişiye de ilave istihdam imkanı sağlanacaktır. Toplam yatırım bedeli 4 milyar lira olan proje 2.5 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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