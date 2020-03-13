DSİ'nin 17 yılda yaptığı yatırımlar Yalova'nın çehresini değiştirdi Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Yalova'da 17 yılda yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Yalova'da 17 yılda yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalova'da son dönemde yapılan ve planlanan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayacağına dikkati çekildi.

17 yılda Yalova'da tamamlanan içme suyu tesisleri ile 262 bin 234 kişinin ihtiyacını karşılayacak Kurtköy Derivasyonu kaynağından Gökçe Barajına ilave yıllık 13 milyon metreküp içme suyu temin edildiği hatırlatılan açıklamada, "Bunun dışında 17 yılda tamamlanan 2 adet sulama tesisi ile toplam 6 bin 860 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı. Böylece çiftçilerimize yıllık 11 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Ayrıca, Yalova'nın bereketli topraklarına 7 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz." denildi.

Yalova'da 9 adet baraj ve 7 adet sulama tesisinin proje ve planlama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, 2003 yılından bugüne kadar 34 bin 700 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığı ifade edildi.

Taşkınların tüm dünya ve ülkede büyük can ve mal kayıplarına da yol açtığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova ilinde 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 7 dere ıslahı ile 11 adet yerleşim yeri ve bin 217 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. İnşaatı devam eden 2 adet taşkın koruma tesisi ile biri il merkezi, biri ilçe merkezi, 2 adet köy ve 700 dekar arazinin taşkından korunması sağlanacaktır. Ayrıca planlama ve proje safhasındaki HES'lerin kurulu gücü 1,50 megawatt, yıllık enerji üretimi ise 7,30 milyon kilowatt saattir."

Kaynak: AA