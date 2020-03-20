DSİ'nin 17 yılda Çankırı'ya yaptığı yatırımlar Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çankırı'da 17 yılda yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çankırı'da 17 yılda yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çankırı'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayacağına dikkati çekildi.

Son 17 yılda Çankırı'da çok önemli yatırımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Çankırı şehir merkezine yıllık 15,02 milyon metreküp içme suyu sağladık. 364 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 9 baraj ve 4 gölet inşa ettik. 204 bin 170 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 153 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 38 derenin ıslahını tamamladık." ifadesine yer verildi.

Çankırı'da 24 sulama tesisinin daha yapılmasının planlandığı, 5 barajın inşaat çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çankırı'da bugüne kadar 7 içme suyu tesisi tamamladık. Çankırı için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz, Yapılan yatırımlarla şehir merkezi ve 36 meskun mahal, 50 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 1 taşkın koruma tesisinin yapımına başlanılmıştır."

Kaynak: AA