DSİ, Niğde'de arazi toplulaştırması yapacak
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Niğde'nin Çamardı ilçesinde arazi toplulaştırması yapacak.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Niğde'nin Çamardı ilçesinde arazi toplulaştırması yapacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Niğde'nin Çamardı ilçesi Bereketli mahallesinde kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacak.
Belirlenen sınırlar içinde olup, arazi toplulaştırma kriterlerini taşımayan yerler, tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan yerler toplulaştırma harici bırakılacak.
Öte yandan, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi sınırları içindeki bazı yerlerin riskli alan ilan edilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya