DSİ, Mersin'de çiftçilere 259 milyon lira zirai gelir artışı sağladı

24.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:50

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 17 yılda yapılan 7 baraj ve 11 göletle çiftçilere 259 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığı belirtildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Mersin'de yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği bildirildi.

İlde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 17 yılda Mersin'e çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Son 17 yılda 7 baraj ve 11 gölet inşa ettiklerini ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Mersin şehir merkezine yıllık 151,50 milyon metreküp içme suyu sağladık. 7 baraj ve 11 gölet inşa ettik, böylece toplamda 144,19 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. 36 adet sulama tesisi hizmete alınmış olup, toplam 139.545 dekar zirai arazi sulamaya açılmıştır. Böylece Mersinli çiftçilerimize yıllık 259 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Ayrıca 72 derenin de ıslahını tamamladık."

Mersin'in su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalıştıklarının altını çizen Aydın, "DSİ tarafından yapılan tüm içme suyu faaliyetleri ile hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Mersin'de bugüne kadar 2 adet içme suyu tesisi tamamladık. Bu tesisler ile Mersin şehir merkezine yıllık toplam 152 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, genel müdürlüklerinin işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalıştıklarını belirtti.

Mersin için taşkın koruma tesislerinin önemini bildiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda son 17 yılda 72 adet dere ıslah tesisi yaparak; 130 adet yerleşim yeri ve 25.742 dekar zirai araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 14 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir. Bunlarla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son yılların en yoğun yağışını çok kısa bir sürede alan ve 2020 yılı başında bir taşkın felaketi yaşayan Mersin'de anında müdahale ile felaketin daha da büyümesini engelledik. Bu kapsamda DSİ olarak gece gündüz demeden taşkınla mücadele ettik."

Kaynak: AA