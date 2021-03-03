DSİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin su sorununu çözüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DSİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin su sorununu çözüyor

03.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:35
DSİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin su sorununu çözüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl tamamlanması planlanan Beydere Göleti ile Yağcılar Mahallesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesine yıllık 304 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl tamamlanması planlanan Beydere Göleti ile Yağcılar Mahallesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesine yıllık 304 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Manisa ve ilçelerinde yatırımlarını sürdüren DSİ, kente içme ve kullanma suyu temininin yanında mümbit toprakları suyla buluşturuyor, derelerdeki taşkın riskini azaltıyor.

Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Kızıl Dere üzerine kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen Beydere Göleti'nin yüzde 43'ü tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl tamamlanması ve 1 milyon 300 bin metreküp su tutması beklenen gölet ile Yağcılar Mahallesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesine yıllık 304 bin metreküp içme ve kullanma suyu, bölgedeki tarım arazilerine de "can suyu" verileceğini bildirdi.

Projenin tamamlanmasıyla üniversitenin su sorununun ortadan kalkacağını vurgulayan Kaya, "2021 yılı içinde bitirilmesi planlanan proje ile 520 dekar arazi basınçlı borulu sistem ile sulanacak. Ayrıca sulama maliyetlerinin düşmesi ve verimliliğin artmasıyla bölge üreticisine yılda 1 milyon lira ek gelir sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Cansu Dere Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Mesut Bakkal Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DSİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin su sorununu çözüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:51:38. #1.16#
title