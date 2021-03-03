DSİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin su sorununu çözüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl tamamlanması planlanan Beydere Göleti ile Yağcılar Mahallesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesine yıllık 304 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl tamamlanması planlanan Beydere Göleti ile Yağcılar Mahallesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesine yıllık 304 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Manisa ve ilçelerinde yatırımlarını sürdüren DSİ, kente içme ve kullanma suyu temininin yanında mümbit toprakları suyla buluşturuyor, derelerdeki taşkın riskini azaltıyor.

Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Kızıl Dere üzerine kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen Beydere Göleti'nin yüzde 43'ü tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl tamamlanması ve 1 milyon 300 bin metreküp su tutması beklenen gölet ile Yağcılar Mahallesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesine yıllık 304 bin metreküp içme ve kullanma suyu, bölgedeki tarım arazilerine de "can suyu" verileceğini bildirdi.

Projenin tamamlanmasıyla üniversitenin su sorununun ortadan kalkacağını vurgulayan Kaya, "2021 yılı içinde bitirilmesi planlanan proje ile 520 dekar arazi basınçlı borulu sistem ile sulanacak. Ayrıca sulama maliyetlerinin düşmesi ve verimliliğin artmasıyla bölge üreticisine yılda 1 milyon lira ek gelir sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram