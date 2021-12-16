DSİ Kula'ya yeni bir baraj kazandırıyor

KULA, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşası devam eden Emre Barajı'nın da gövde dolgusuna başlanırken, barajın 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'ya yapılan yatırımlarla mümbit topraklar su ile buluşturuluyor. Manisa'nın peribacaları, ve volkanik doğal oluşumlarıyla ünlü ilçesi Kula'ya da 6. baraj kazandırılıyor. İlçe için DSİ tarafından hazırlanan "5 baraj, 3 de gölet" projesi de tamamladı. Bebekli, Çelengöz, Yurtbaşı, Eroğlu ve Konurca barajları ile Dutluca, Kula ve Saraçlar göletlerini bölge üreticisinin hizmetine sunan DSİ ilçe genelinde toplam 9 milyon 610 bin metre küp su depolama hacmine ulaştı. Kula'da toplam 16 bin 220 dekar araziyi modern sulamaya açtı.

Kula'nın 6. barajı olacak Emre Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Baraj inşaatında, sıyırma kazıları ve dip savak imalatları tamamlandı ve gövde dolgusuna başlandı. 174 bin metreküp dolgunun 37 bin 500 metreküplük kısmı bitirildi. Manisa'nın Kula ilçesi Emre köyü yakınlarındaki İmam Deresi üzerine inşa edilmekte olan barajın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. Gövdenin temelden yüksekliği 39 metre olacak. 490 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Emre Barajı, 1050 dekar araziye can suyu verecektir" dedi.

Bölge çiftçisine 2021 yılı rakamlarıyla 2 milyon 130 bin lira ek gelir sağlanacağını belirten Yıldız, "Emre Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte Manisa Kula'da borulu-basınçla sulanan alan miktarı toplam 17 bin 270 dekara çıkacak. Sulama maliyetlerinin düşmesi ve ürün verimliliğinin artmasıyla bölge ekonomisine canlanacak. Emre Barajı sayesinde Kulalı üreticiler her yıl 2021 yılı rakamlarıyla 2 milyon 130 bin lira daha fazla kazanacak" diye konuştu. - MANİSA