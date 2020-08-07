DSİ köprü ve menfez tıkanmalarına geçirgen bentli çözüm oluşturdu
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DSİ köprü ve menfez tıkanmalarına geçirgen bentli çözüm oluşturdu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Trabzon'da son dönemlerde yapılan taşkın ve rüsubat kontrol yapılarıyla bölgedeki taşkın risklerinin önemli ölçüde azaltıldığını bildirdi.

DSİ köprü ve menfez tıkanmalarına geçirgen bentli çözüm oluşturdu
07.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:46

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Trabzon'da son dönemlerde yapılan taşkın ve rüsubat kontrol yapılarıyla bölgedeki taşkın risklerinin önemli ölçüde azaltıldığını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz havzasında taşkın zararlarının azaltılması adına son yıllarda gerek yapısal gerek yapısal olmayan çok sayıda proje üreten DSİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı 22. Bölge Müdürlüğünün, yukarı havza önlemi olarak geçiren bentlerin yapımına Trabzon'da da başladığını belirtti.

Açıklamada, "DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Geçirgen Tersip Bendi Yapımı" işi kapsamında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Kof Deresi üzerine yapılan ve estetik dere ıslahlarını pekiştiren su elçileri renkli geçirgen tersip bendinin, doğa ile bütünleşen yapısıyla dikkati çektiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, taşkın kontrolünün en önemli ve öncelikli yapılarının yukarı havzada alınacak rüsubat kontrol yapıları olduğunu belirtti.

Yıldız, geçirgen bentlerin de bu anlamda özellikle odunsu yapıları tuzaklamak üzere tasarlanmış yenilikçi yapılar olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bentler özellikle odunsu materyallerin şehir içlerinde köprü ve menfezleri tıkamasını önlüyor. Bu yapıları ilk kez Rize ili Güneysu ilçesinde uyguladık ve çok başarılı sonuçlar aldık. Şimdi de Trabzon ilimizde uygulamaya başladık. Bölge Müdürlüğümüz de bu bentlerin bir kısmını renklendirerek, hem yukarı havza tedbirlerine dikkat çekmiş hem de doğaya uyumu sağlamıştır. Bu geçirgen bentleri özellikle taşkın konusunda oldukça hassas bir bölge olan Doğu Karadeniz'de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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