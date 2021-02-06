DSİ Kofçaz-2 Göleti yapım çalışmaları sürüyor
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DSİ Kofçaz-2 Göleti yapım çalışmaları sürüyor

06.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:18
DSİ Kofçaz-2 Göleti yapım çalışmaları sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki gölet yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki gölet yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan yatırımlar ile taşkın risklerini azaltarak, tarım arazilerini sulanabilir duruma getirdiklerini belirtti.

Yatırımlar ile bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesine de katkı sağladıklarını ifade eden Yıldız, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını aktardı.

Kırklareli Kofçaz-2 Göleti yapım çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gölette, gövde dolgusu ve dolu savak betonarme imalatları devam edilmektedir. Sulama hattındaki sanat yapıları, su alma yapısı ve vana odası imalatları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 31,70 metre ve su depolama kapasitesi 86 milyon metreküp olan Kırklareli Kofçaz-2 Göleti ve sulaması işinin tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4,5 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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