DSİ, Kırklareli'nde yağışlar nedeniyle dolan bazı göletler için kontrolsüz akış uyarısında bulundu
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DSİ, Kırklareli'nde yağışlar nedeniyle dolan bazı göletler için kontrolsüz akış uyarısında bulundu

DSİ, Kırklareli'nde yağışlar nedeniyle dolan bazı göletler için kontrolsüz akış uyarısında bulundu
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, kentteki sağanaklardan dolan bazı göletler nedeniyle tedbirli olunmasını istedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, kentteki sağanaklardan dolan bazı göletler nedeniyle tedbirli olunmasını istedi.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Evciler, Kurudere ve Dolhan göletlerinin, rezervuarları dolduğu için kontrolsüz akacağı ve suyun dere yatağından tahliye olacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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