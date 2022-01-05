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DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı

DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

KIRKLARELİ (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dolhan Göleti rezervuarlarının dolduğunu ve bu nedenle kontrolsüz akacağı belirtildi.

Göletin dere yatağından kontrolsüz akacağı bildirilen açıklamada, "Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir." ifadeleri kullandı.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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