DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı
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DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı

DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kofçaz-1 Göleti ile Üsküp Barajı'nın rezervuarlarının dolduğunu ve bu nedenle kontrolsüz akacağı belirtildi.

Baraj, gölet, dere yatağının kontrolsüz akacağı bildirilen açıklamada, "Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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