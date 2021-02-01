DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı Açıklaması
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DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı Açıklaması

01.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:18
DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı Açıklaması

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dolhan ile Kofçaz-1 göletlerinin son yağışlarla doluluk seviyesinin arttığı ve bu nedenle suyun kontrolsüz olarak akacağı belirtildi.

Göletlerin dip savak vanalarının emniyeti sağlayacak şekilde açıldığı aktarılan açıklamada, "Bu tarihten itibaren gelebilecek akışlar dolu savaktan kontrolümüz dışında geçeceğinden her türlü taşkın riski göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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